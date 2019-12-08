CHP yaptıklarıyla acımıza acı katıyor

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Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için HDP önünde nöbet tutan ailelerin evlat nöbeti 96'ıncı gününe girdi.Nöbetteki annelerden, terör örgütü PKK'nın beş yıl önce kaçırdığı polis Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya'nın kendilerine destek vermediği için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakkını helal etmediğini söylemesi üzerine CHP Milletvekili Veli Ağbaba "Acaba, dağda PKK'nın elinde bulunan çocuğun sana hakkını helal edecek mi?" diye saldırıda bulundu.Vicdanları yaralayan bu çirkin sözlere muhatap kalan Emine Kaya SABAH'a konuştu: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri benimle görüştüğünde böyle konuşmadılar. HDP'ye şirin görünmek için çabalıyorlar. CHP, yaptıklarıyla ve konuşmalarıyla acımızın üstüne acı katıyorlar. İki elim, Kılıçdaroğlu ve milletvekillinin yakasında olacak."Emine Kaya ile günlerdir evlatları için nöbet tutan baba Şeyhmus Kaya ise, "Ankara'da, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri Özgür Özel, Levent Gök ve Veli Ağbaba ile görüştüğümüzde bana ve eşime oğlumuza kavuşmamız için mücadele edeceklerini söylediler. Şimdi belediyeleri kaybetmemek için birlikte hareket ettiği HDP'ye yaranıyorlar. HDP'nin ağzı ile konuşuyorlar" dedi.Terör örgütünün yaklaşık beş yıl önce kaçırdığı Fatih Demir'in için günlerdir oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, "Burada evlatlarımızdan gelecek bir haberi beklerken, yüreğimiz acı içinde her gün ölüyoruz. Hem duyarsız olan hem de kulaklarının tıkayan CHP'lilerin üstüne üstlük sarf ettikleri sözler ciğerimizi yakıyor" ifadelerini kullandı. 2015'te İstanbul sultangazi'deilçesinde 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Erkan için eyleme katılan Fahrettin Akkuş ise "Veli Ağbaba acılı ailelerin arkasından konuşup dedikodu yapmasın. Kendi çocuklarını HDP'ye versin dağa göndersin" diye konuştu. Yaklaşık beş yıl önce kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için evlat nöbeti tutan baba Şevket Bingöl'de, annelere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle CHP'li Veli Ağbaba'ya tepki gösterdi.