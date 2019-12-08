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alanlarına daha sıkı denetleme

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Doğal sit alanlarına daha sıkı denetleme
Doğal sit alanlarını koruma ve kullanma koşulları yeniden düzenlendi. Doğal sit alanları koruma ve kullanma koşulları, kesin korunacak hassas alan, nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak 3'e ayrıldı. Buna göre, "kesin korunacak alanlarda" ve "nitelikli doğal koruma alanlarında" madencilik faaliyeti yapılamayacak, taş, toprak, kum alınamayacak, bölgeye sanayi atığı dökülemeyecek. Bu bölgelerde bilimsel amaçlı araştırma, eğitim ve izleme faaliyetleri kapsamında geçici faaliyet izni verilebilecek. "Nitelikli doğal koruma alanlarında" ise bilimsel faaliyetler dışında doğal dengeyi bozacak faaliyetlere izin verilmeyecek. Entegre tarım ve hayvancılık uygulamaları hariç, barınma amaçlı olmamak kaydıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerine izin verilebilecek. "Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında" ise doğal ve kültürel bakımdan uyumlu, düşük yoğunlukta faaliyetler ile turizm ve yerleşimlere izin verilebilecek.
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