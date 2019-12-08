Erdoğan dönüşüm pazarını gezdi

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği4nin (TOGEM-DER), "Sıfır Atık" projesine destek sağlamak amacıyla düzenlediği "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nı ziyaret etti. Pazarda, İsfahan el dokuması ipek halılar, Antep dokumaları, hat tabloları, el yapımı ahşap satranç takımları, vazolar, eski antika sobalar, oyuncaklar ve hikayesi olan birbirinden değerli 9 bin ürün yer aldı. Emine Erdoğan daha sonra Üsküdar Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ni de gezdi. Emine Erdoğan'a ziyaretinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti. Bilal Erdoğan, "Sıfır atık sadece evimizdeki kağıt, plastik gibi eşyaları dönüşüme göndermek değil. Sıfır atık, evimizden eşyayı mümkün olduğunca atık olarak değil, kullanılacak şekilde göndermek" dedi.