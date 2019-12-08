FETÖ’nün Avrupa’daki pazarlamacıları yakalandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma kapsamında polis ByLock yazışma içeriklerini analiz ederken Dışişleri Bakanlığı'nda aktif olarak çalışan bir görevlinin söz konusu programı kullandığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis örgütün Dışişleri Bakanlığı mahrem imamı E.Ş. tarafından kurulan "Pazarlamacılar" adı altında bir ByLock grubunun varlığını ortaya çıkardı. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bilgilerle diğer FETÖ üyelerinin kimlikleri de tek tek belirlendi. Şüpheliler arasında Riyad, Berlin ve Paris büyükelçiliklerinde görev yapanlarla önceki dönemlerde Avrupa'daki büyükelçiliklerde çalışan, daha sonra görevine Ankara'da devam eden kişiler de yer alıyor. Zanlılar arasında ByLock grubundaki herkesle irtibatı olan ve Almanya'da yaşadığı belirlenen çift uyruklu (Türk ve Alman) bir kişi de bulunuyor. Söz konusu kişinin örgütün Avrupa sorumlusu olduğu üzerinde duruluyor. 4 ay süren ve her aşaması gizli tutulan operasyon için Riyad, Berlin ve Paris büyükelçiliklerinde görevli 3 şüphelinin de Ankara'ya geldiği bilgisi alınması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 29 kişi şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı. Dün sabah erken saatlerinde operasyon başlatan polis Ankara, İstanbul ve Bursa'da 5'i aktif görevde 10 şüpheliyi yakaladı.