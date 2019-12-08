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, mutabakata bağlılıkta kararlı

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Libya'nın başkenti Trablus'taki Temsilciler Meclisi, Türkiye ile imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını" desteklediğini duyurdu. Meclis Başkanı Es-Sadık el-Kıheyli, Trablus'ta yaptığı basın açıklamasında, Libya'nın, Türkiye ile imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının" yürürlüğe koyulmasında kararlı olduğunu vurguladı.
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Libya, mutabakata bağlılıkta kararlı
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