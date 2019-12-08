Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

'da operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

'da düzenlenen 2 ayrı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.12.2019 15:14
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülmek üzere kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Samsun-Ankara kara yolunda uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler araçtaki N.C.A, E.B, E.K, B.B. ve A.E.N'yi gözaltına aldı.

Merkez İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen operasyonda da sentetik uyuşturucu hap bulundu. Ekiplerce Ü.B, F.Ç, F.D. ve H.H.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN