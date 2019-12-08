Şehitlerimizin kokusunu getirdim

BUGÜN NELER OLDU

Trabzon'unMaçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül'ün şahadetlerinin üzerinden 2 yıl geçti.Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden, Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Metin Alper, Bülbül'ün Maçka ilçesindeki kabrini ziyaret etti. Alper, önceki görev yeri Adıyaman şehitliğindeki kabirlerden aldığı ve ay yıldız işlemeli kutuya koyduğu toprakları, Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e teslim etti. Alper ve eşi Kezban Alper, şehidin kabri başında dua etti. Alper, "Eren Bülbül'ün şahadetinden sonra bu yaylalarda bir tane hain kalmadı. İnşallah da kalmayacak. O gün de söyledik, defalarca büyüklerimiz de söyledi. Bizler de senin kardeşlerin ve evlatlarınız, yanınızdayız. Eren'in yeri doldurulamaz. Adıyamandaki şehitlerimizin kokularını getirdim" dedi. Anne Ayşe Bülbül de, "Oğlumun şehitliğinden gurur duyuyorum. Kahraman oldu. Eren 13 kardeştir. 11'nci olan Eren'i sevdi aldı. Adıyaman'daki şehitliklerden getirdiğiniz toprak gül kokuyor" diye konuştu.