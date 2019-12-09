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kartı kopyalanmasına 4 gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir bankanın 'sine yerleştirdikleri özel bir düzenekle 74 kişiye ait kartlarını kopyalayıp hesaplarından 135 bin TL çektiği öne sürülen 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.12.2019 16:15
Banka kartı kopyalanmasına 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bankanın ATM'sine kurdukları özel bir düzenekle banka kartlarını kopyalayan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla 74 kişiye ait banka kartlarını kopyalayarak 135 bin lira çektiği tespit edilen A.A., Ö.A., M.Y. ve S.Y. yakalandı. Zanlılardan S.Y.'nin 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, 2 ay önce yakalandığı bir fırsatını bulup polisin elinden kaçtığı öğrenildi. 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Banka kartı kopyalanmasına 4 gözaltı
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