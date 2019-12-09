Başkan Erdoğan: Daha ne kadar sessiz kalacağız?

KONUŞMAKLA, BAŞKASINDAN BEKLEMEKLE İSLAM DÜNYASININ SORUNLARI ÇÖZÜLEMEZ

"Sadece düşünmekle, sadece konuşmakla bir yere varılamaz. Hele hele her şeyi başkalarından beklemekle hiç adım atılamaz. İslam dünyasında 1 milyar 700 milyon müslüman için nerede sorun varsa buna çözüm bulacak somut çalışmalar ortaya koymalıyız. Böyle davranmak hem rabbimizin emelidir. Hem de 1400 yılı aşkın medeniyet birikimimizin bize gösterdiği istikamettir.

Nasıl ki vücudun bir azası rahatsız olursa ve ardından bütün vücut bundan rahatsız olursa bizler de aynı sıkıntıyı yaşamalıyız.

Türkiye olarak Kudüs ve Filistin konusunda dile getirdiğimiz konularda adeta yalnız bırakıldığımızı hissediyoruz. Bu ilkeli duruşumuza karşılık sabotajlarla karşılaştığımızın farkındayız. Ancak bedeli ne olursa olsun Hakk'ın hakikatın ve mazlumların yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Aynı şekilde Keşmir, Arakan ve Türkistan başta olmak üzere pek çok yerde Müslümanlar aleyhine yaşanan gelişmeleri takip ediyor ve bunlara karşı ilkeli duruşumuzu sürdürmekteyiz.

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NE ZAMAN KADAR SESSİZ KALACAĞIZ

Her ne şekilde olursa olsun sonuçta mazlum durumuna düşen hep Müslümanlar olmaktadır. Görüldüğü yerde öldürülme, camilerine saldırı hep Müslümanlara karşı yapılan şeyler. Peki biz bunlara ne zamana kadar sessiz kalacağız? Elimizle müdahale etmezsek dilimizle, dilimizle etmezsek kalbimizle buğz etme sorumluluğumuz yok mu? Bunu yapmazsak işte daha çok dayak yeriz.

FRANSA'NIN BAŞKANI KARŞIMIZDA SUSUYOR SORNA YİNE AYNI ŞEYİ OKUYOR

İşte NATO zirvesinde Fransa'nın başkanı kalkıyor hala İslami terörden bahsediyor. Kendisine kaç kere söyledim. Siz barış ve terörü bir araya getiremezsiniz. Karşımızsa susuyor sonra yine aynı ifadeleri kullanıyor. Ne oldu şimdi? Paris'te sarı yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım. Durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

AYRIM YOK! RAHMET PEYGAMBERİ REHBERİMİZ

Güçlü aile yapısı güçlü toplumdur. İşte batının aile yapısı çöktü. Temeli çöktü. Toparlayamıyorlar. Hep birlikte bir seferberliğe girmeliyiz. Yunus'un diliyle yaradılanı yaradandan ötürü seven bir seferberliğe. Bizde Türk, Arap, Zenci, Beyaz vs. böyle bir ayrım bizde yok. Ne diyor rahmet peygamberi "Başı kuru üzüm tanesi gibi incik böncük de olsa biz Allah için severiz."