Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AFGANİSTAN'I HER ALANDA DESTEKLEMELİYİZ



Bölgesel sorunların üstesinden ancak bölgesel sahiplenme ile gelinir. Asya'da bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır. Bugün onaylanacak bildiri işte bu arayışların meyvesidir. İnşa etmek zor yıkmak kolaydır. Son yıllarda elde edilen kimi kazanımlara odaklanarak Afganistan'ı ihmal etmek telafisi mümkün olmayan sorunlar doğuracaktır. İçinde bulunduğu her dönemde Afganistan'ı her alanda desteklemeliyiz.. İstanbul süreci Afganistan'la ilgili paydaşları bir araya getiren tek platformdur. Çok boyutlu ve kronik sorunların kısa sürede çözüme kavuşması beklenemez.

KARDEŞ KAVGASININ KAZANANI YOKTUR



Afganistan kardeş kavgasından çok çekmiş çok ağır bedeller ödemiş bir ülkedir, kardeş kavgasının kazananı yoktur. Afgan siyasetindeki etnik fay hatlarının giderek keskinleştiğini görüyor ve bundan da kaygı duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı Afgan halkının iradesiyle belirlenecektir. Bu noktada seçim sürecinin meşruiyetine gölge düşmesin aksi taktirde Afgan halkının demokrasiye olan inancını kaybetmesi gibi bir netice ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Afgan makamlarının FETÖ ile mücadelede ülkemize verdikleri destekten teşekkür ederim .TMV Afganistan'da 12 okulu devraldı. Afgan dostlarımız arasında diyalog ve müzakere hususunda rekabete girdiğimiz takdirde zaman ve enerji kaybı yaşanması mukadderdir.

TERÖRLE MÜCADELE

Afganistan'da tesis edilecek kalıcı bir barışın terörlü mücadelemize büyük bir güç katacağı aşikardır. DEAŞ'ın Afganistan'da yeniden zemin kazanmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Afgan güvenlik güçlerinin son haftalarda elde ettiği başarı memnuniyet vericidir. DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasını engellemek elzemdir.

Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe Ofisi'nde önemli açıklamalar