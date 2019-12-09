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Başkan’dan ‘geçmiş olsun’ ziyareti

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Başkan’dan ‘geçmiş olsun’ ziyareti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 93 yaşındaki Klasik Türk Müziği sanatçısı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'yı ziyaret etti. Erdoğan, Devlet Sanatçısı Yavaşça ile bir süre sohbet etti. Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve aynı hastanede tedavisi süren Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Karataş'ı (28) da ziyaret eden Erdoğan, daha sonra SMA hastası bir kız çocuğuna 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bu arada Erdoğan, Bursa'daki bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine taziye mesajı mesajı gönderdi.
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Başkan’dan ‘geçmiş olsun’ ziyareti
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