Ceren’in babasından Erdoğan’a teşekkür

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Ordu'da, evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, kendisini telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulunan ve konunun takipçisi olacağını söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarını da dinledim. Bu konuda kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. Giresun Eynesil'de evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan'a da acısını paylaştığı için teşekkür eden Yılmaz Özdemir, "Türkiye'nin her tarafından dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Taziyeye gelenlerimiz sağ olsunlar, destek oluyorlar bize. Kapımız 24 saat herkese açık. İsteyen her zaman taziyeye gelebilir" diye konuştu. Öte yandan Ceren Özdemir'in Ordu'nun Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki kabri, ziyaretçi akınına uğruyor. Ceren'in çiçeklerle kaplanan mezarı başında dua eden arkadaşları Hakan Gedik ve Yücel Köken "En son iki hafta önce görüşmüştük. Çok pozitif bir insandı ve hep neşeliydi. Onu şimdiden çok özledik" dedi. DHA-AA