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şehidi ile ilgili kahreden detay... Jandarma 15 Kasım'da bu paylaşımı yapmıştı

’ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan PAMİT Komutanı ’in görüntüsünün, 15 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi twitter sayfasından paylaşıldığı ortaya çıktı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.12.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 17:10

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Sarıköy köyü sınırları içerisinde Pisikayası tepesi mevkisinde 9 Aralık sabahı bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcının tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, "Tespit edilen el yapımı patlayıcıya imha ekipleri tarafından yapılan müdahale esnasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



Patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esra Çevik'in bomba imha ettiği görüntüleri 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi twitter adresinden yayınlandığı ortaya çıktı. Barut kokusu, parfüm kokusu başlıklı paylaşımda Çevik'in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor.

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Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay... Jandarma 15 Kasım'da bu paylaşımı yapmıştı
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