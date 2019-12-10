Afganistan’a FETÖ’yle mücadele için teşekkür DEAŞ için uyarı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nda konuştu. "Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen konferansta konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:* DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan, bu mücadelede en ön safta yer alan bir ülke olarak örgütün Afganistan'da yeniden zemin kazanmaya başlamasını üzüntüyle takip ediyoruz. Afgan güvenlik güçlerinin DEAŞ ile mücadeledeki kararlılıkları ve bilhassa son haftalarda elde ettikleri başarılar ise memnuniyet verici. DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasının önüne mutlaka geçilmelidir. DEAŞ ile mücadelede Afgan makamların yanında bölgedeki tüm aktörlere önemli görevler düşüyor. 304 vatandaşını DEAŞ terörüne kurban vermiş bir ülke olarak bu örgütün Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Aynı hassasiyetin buradaki tüm dostlarımız tarafından da sergileneceğine inanıyorum.* Afganların kendi gelecekleri için yolsuzluk, uyuşturucu üretimi ve ticaretiyle mücadele, kadının statüsünün güçlendirilmesi, eğitim gibi başlıklarda hala alacakları mesafeler var. Afganistan son dönemde attığı kararlı adımlarla barış ve istikrar iradesini ziyadesiyle göstermiştir. Bize düşen bu iradeyi daha da güçlendirecek çabalara destek olmaktır. İstanbul Süreci bunun için en doğru adrestir.* 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye verdikleri destekten dolayı Afgan makamlarına teşekkür ediyorum. Türkiye Maarif Vakfı Afganistan'da son bir yıl içinde 12 liseyi devraldı. Vakfımız aracılığıyla Afganistan'ın eğitim sektörüne sağladığımız desteği önümüzdeki dönemde de sürdürmekte kararlıyız.Başkan Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'le Dolmabahçe Ofisi'nde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.