Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Batı'nın geçmişi en ağır insan hakları ihlalleri ile doludur. Terörle mücadelemizi insan hakları diye eleştirenlerin geçmişi soykırımla dolu. Halbuki bizim böyle bir ayıbımız yok. Ülkemizin insan hakları başlığı altında eleştirenlerin tarihinde her türlü leke mevcuttur.



Soru-cevap kısmı:

Cumhurbaşkanı olma yolunda olmazsa olmaz nelerdir? Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Hak, hukuk, adalet... Bizim olmazsa olmazımız kavramlarımızdır. İşin tabii ekonomik boyutu da var. Alınan mesafeler çok açık ortada. İstediğimiz Türkiye'yi dünyada ilk 10'un içine sokmak.

Dünya tarihinde beğendiğiniz liderler kimler? Sizin zihin dünyanızı inşa etmenizde örnek aldığınız düşünürler, mütefekkirler kimlerdir?

Bizim için önder, rehber diye baktığımız zaman geçmişten bugüne dediğimizde tek önderimiz sevgili Peygamberimizdir.



Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. 'Avrupa'da şu lider örnektir' diyebilecek cesareti bulamıyorum.



Putin'le gizli ajandalarımız yok. Birbirimize karşı çok açık, net adımlarımızı atıyoruz. İnanıyorum ki bölgede barışı beraber sağlayacağız.

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