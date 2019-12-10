Başkan Erdoğan’dan KYK borçları açıklaması geldi! KYK borçları ile ilgili milyonlarca öğrenciye müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katıldığı programda milyonlarca öğrencinin beklediği KYK borçları ile ilgili son dakika müjdesi verdi! Başkan Erdoğan açıklamasında, 'Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız' açıklamasında bulundu.' Bu açıklamaların üzerine milyonlarca öğrenci 'KYK borçları siliniyor mu' aratması yapmaya başladı. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK borçları ile ilgili yaptığı açıklama!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KYK BORÇLARI AÇIKLAMASI!

Erdoğan, KYK borçlarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

'Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız. Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız.' dedi.

BERAT ALBAYRAK'TAN KYK BORCU AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Albayrak, çalışmanın borçları erteleme ya da taksitlendirme olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.