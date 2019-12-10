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’de 305 yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

’de jandarma tarafından düzenlenen 14 ayrı operasyonda 305  yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.12.2019 09:39

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 7-8 Aralık tarihleri arasında Ayvacık ve Ezine bölgesinde düzenlenen 14 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 224'ü Afganistan, 35'i Suriye, 25'i Kongo, 14'ü Filistin, 5'i İran ve 2'si Somali uyruklu toplam 305 kaçak göçmen yakalandı.

Operasyonlarda 2 otomobil, 1 kamyonet ve 142 can yeleği ele geçirildi. Oragnizatörler A.V., M.M. ve A.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 224'ü Afganistan, 25'i Kongo, 14'ü Filistin, 5'i İran ve 2'si Somali uyruklu toplam 270 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Suriye uyruklu 35 kaçak göçmen ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet ettikleri illere gönderildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden A.V. ve M.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çanakkale’de 305 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
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