Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Edirne’deydi

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Edirne'deki ilk ziyaretini Edirne Valiliği'ne yaptı. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nu ağırlayan Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaptığı konuşmada Edirne'yi seçtikleri için Edirne halkı adına kurul üyelerine teşekkür etti. Şehrin en önemli gelir kaynaklarından birinin kültür turizmi olduğunu belirten Vali Canalp, "Edirne demek tarihi miras demektir" dedi.

Edirne Saray alanında çalışmaların devam ettiğini aktaran Canalp, "Hem Sarayı hem Hıdırlık Tabya'yı açacağız. Necmi İğe Evi'ni de etnografya müzesi olarak Edirne'nin bütününü kapsayacak mahiyette faaliyete geçireceğiz. Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın bir bölümü tiyatro olarak açıldı, kervansarayın diğer bölümünü de müze olarak faaliyete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.





Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala yerelden evrensele sahip olduğu kültürel zenginlikleri ziyaret etmek için burada bulunduklarını söyledi. İldeki sanata ilişkin kurumlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek Edirne'nin hak ettiği değeri alması için neler yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri daha sonra Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek bir toplantı yaptılar.

Toplantıda kurul üyelerine Edirne'nin tarihi yerleri, etkinlikleri, festivalleri ve şenlikleri ile ilgili bir sunum yapıldı. Sunumda aynı zamanda Edirne'deki kazılar ve yatırım projeleri hakkında detaylı bilgi verildi. Edirne'nin daha çok tanıtıma ihtiyacı olduğu ifade edildi. Üniversitede yabancı öğrenci sayısının, 2023 yılında 10.000'e çıkarılmasının hedeflendiği konuşuldu.

Toplantının ardından Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, şehrin tarihi ve kültürel mekânlarında; Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu olan Edirne Büyük Sinagogu, Edirne'nin en önemli anıtsal eseri olan ve şehrin siluetini taçlandıran, Dünya Miras Listesi'ne dâhil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'yi darüşşifaya kavuşturmak amacıyla yaptırılan Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Balkan Savaşlarında Edirne savunmasında karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi, Lozan Anlaşması ile Karaağaç'ın tekrar Türk topraklarına kazandırılmasını ve Lozan Anlaşması'nda kazanılan diplomatik zaferi temsil eden Lozan Anıtı ve Meriç ile Tunca köprülerinde incelemeler yaptı.