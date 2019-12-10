Dünyada insani yardım anlayışı Türk Kızlay ile değişecek

"İNSANLAR DÜŞTÜKLERİ YERDEN KALKACAK"

"Geleneksel insani yardım modelinde ayni yardımlar öne çıkıyor. Nerede bir ihtiyaç varsa, insani yardım örgütleri gıda kolileri, hijyen setleri, battaniye ve giysi gibi yardımlar ile destek olmaya çalışıyor. Krizlerin erken dönemlerinde anlamlı olan bu yardımlar uzamış krizlerde lojistik maliyetlerinin yüksek oluşu ve yerel ekonomideki olumsuz etkileri nedeni ile sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. İhtiyaç sahiplerinin gereksinimleri değişiyor. İnsanların evinde çok fazla un, şeker gibi gıda maddeleri oluyor ancak belki daha çok gereksinimleri olan yaş sebze meyve ve süt gibi gıdalar hiç bulunamıyor. Ayrıca bu yöntem insan onurunu zedeliyor. İnsanların yardıma ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürmelerini de kolaylaştırmıyor. Bunun için biz dünyaya "nakit temelli insani yardım modelimizi"ni örnek gösterdik. Bu modelin iki aşaması bulunuyor. Bunlardan biri Kızılaykart ile yapılan nakit yardımlar. İhtiyaç sahipleri bu sayede neye ihtiyacı varsa onu edinme imkanına kavuşuyor. İkinci aşamada ise hayatları kesintiye uğramış, muhtaç duruma düşmüş kişileri, düştüğü yerden kaldırmak için tüm süreçlerini takip edeceğimiz yeni bir modelle yoksulluğun önüne geçmeyi düşünüyoruz. İhtiyaç sahiplerine "ilk girişim sermayelerini" sağlamak adına Kalkınma Bankaları ve insani yardımı finanse edebilecek örgütlerle işbirliği yapıyoruz. İnsanlara girişimleri için sermaye verdikten sonra ürettikleri herhangi bir ürünü pazarlayabilecekleri birliklerle irtibatlarını sağlayarak, elde ettikleri gelir ile gelişimlerini nasıl sürdürebilecekleri konusunda mekanizmalar kurarak bir anlamda "koçluk" yapacağız. Böylece yaşadıkları bölgelerde neler ürütebileceklerinden, nasıl pazarlayacaklarına kadar bir "Değer Zinciri" kurup, denetleyip bu kişilerin üretimle hayata bağlanmalarını sağlayacağız"





"2020'DE HAYATA GEÇECEK"

"Dünyadaki tüm Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri bir değişimin zorunlu olduğunun farkında. Tüm dernekler bu değişimin nasıl olması gerektiği konusunda çalışıyor. Bu anlamda Kızılay olarak bizlerin sunduğu model ciddi anlamda ilgi gördü. Milyarlarca dolarlık bir fonun ihtiyaç sahipleri eliyle üretime yönlendirilmesi anlamına gelen bu modeli 2020 yılında biz kendi ülkemizde, ulusal derneklerde kendi ülkelerinde hayata geçirecekler"



"EKONOMİK DEĞER ZİNCİRİ" NEDİR?"

Model ile ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı bölgenin ekonomik fizibilitesi uzman ekipler tarafından yapılacak. Üretime dahil olacak olan ihtiyaç sahiplerine faizsiz mikro-katılım imkanları sağlanacak. Yardım kuruluşlarının finansıyla başlayan üretim her aşamada yine uzman ekipler tarafından denetlenecek. Ortaya çıkan ürünün pazarda hak ettiği değerle satılabilmesi için yardım kuruluşlarının gözetiminde kanallar oluşturulacak. Pazarda satılan ürünlerden elde edilen gelirin bir kısmıyla ihtiyaç sahipleri hayatlarını sürdürüp üretime devam ederken, bir kısmı da yeni üreticiler için finans kaynağı olarak dağıtılacak.