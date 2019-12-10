Göksu: Kanal İstanbul’a karşı çıkmak cehalettir

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) meclis toplantısında Melen Barajı ve Kanal İstanbul tartışmaları yaşandı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ve Melen projelerini manipülasyon ettiğini belirterek, "Dünyanın her yerinden akademisyenler 'Bu proje Türkiye'yi küresel güç yapacak' derken Kanal İstanbul'a karşı çıkmak cehalettir. Melen projesi İstanbul suyunun 3'te 1'ini karşılıyor. 9 milyar TL'lik yatırım yapan hükümete teşekkür etmelisiniz" dedi.