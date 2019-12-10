Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Göksu: Kanal İstanbul’a karşı çıkmak cehalettir

Göksu: ’a karşı çıkmak cehalettir

BARIŞ SAVAŞ Gündem
Giriş Tarihi: 10.12.2019
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) meclis toplantısında Melen Barajı ve Kanal İstanbul tartışmaları yaşandı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ve Melen projelerini manipülasyon ettiğini belirterek, "Dünyanın her yerinden akademisyenler 'Bu proje Türkiye'yi küresel güç yapacak' derken Kanal İstanbul'a karşı çıkmak cehalettir. Melen projesi İstanbul suyunun 3'te 1'ini karşılıyor. 9 milyar TL'lik yatırım yapan hükümete teşekkür etmelisiniz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Göksu: Kanal İstanbul’a karşı çıkmak cehalettir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN