İBB’den köylere yüzde 400 su zammı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi, köylerdeki vatandaşın su kullanımına AK Parti yönetimi tarafından tanınan muafiyeti uzatmadı. 33 köye yüzde 400 zamlı su bedeli uygulanacak.SABAH'ın daha önce duyurduğu İstanbul'un köylerindeki su zamlarının, İSKİ Genel Kurulu'nda AK Parti yönetiminin köylerde yaşayan vatandaşa tanıdığı 4'te 1 oranındaki muafiyetin kaldırılmış olması tekrar meclise geldi.Geçen ay, tüzel kişilikleri kaldırılan 33 köye indirimli su verilmeye devam edilmesiyle ilgili alınan karar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından meclise iade edildi.İBB Meclisi'nde söz alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, köy tüzel kişiliği sonlandırılan Silivri, Arnavutköy, Çatalca ve Şile'deki 33 köyün suyu yüzde 400 zamlı kullandığını söyledi.Yılmaz, "Bu köylerde marulunu, domatesini, hayvanını sulayan köylümüze 1 liralık suyu 4 liradan veremeyiz. İstanbul'un tarım ve hayvancılık üssü olabilecek Çatalca, Silivri ve Şile'yi şehirlere taşımaya zorlamayın. Gelin hepimiz taşın altına elimizi koyalım" diye konuştu.