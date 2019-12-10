İBB’nin çıkardığı işçi, işe iade edildi

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) çıkarılan işçiler birer birer işe iade ediliyor. İmamoğlu'nun başkan olmasının ardından yaklaşık 5 bin işçi işten çıkarılmıştı. Buna karşı olarak çalışanlar İBB'ye dava açmış, işlerine iade edilmelerini talep etmişti. İşçilere ilk müjdeli haber geçtiğimiz günlerde İstanbul'da iki ayrı iş mahkemesinden gelmişti. İstanbul 35. ve 25. İş Mahkemesi'nde çalışanların açtığı işe iade davaları sonucunda İBB bünyesindeki İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'deki işlerine son verilen Seyit Vural ve Samet Baştekin isimli çalışanların işe iade edilmesine karar verilmişti. Bu kararlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul 35. İş Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, İBB bünyesindeki İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'deki işine son verilen Enes Kocaman isimli çalışan işe geri iade edilmesine hükmetti. Bu karar, İBB'nin binlerce işçiyi haksız bir şekilde işten çıkardığını bir kez daha gözler önüne serdi.