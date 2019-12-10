İBB’nin işten attığı 4. çalışan da işe iade edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve başlaması ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan binlerce işçinin görevlerine son verilmişti. Buna karşı olarak çalışanlar İBB'ye dava açmış, işlerine iade edilmelerini talep etmişti.

Bu işçilere ilk müjdeli haber geçtiğimiz günlerde İstanbul'da iki ayrı iş mahkemesinden gelmişti. İstanbul 35. ve 25. İş Mahkemeleri çalışanların açtığı işe iade davalara bakmış, İBB bünyesindeki İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'deki işlerine son verilen Seyit Vural ve Samet Baştekin isimli çalışanların 'işe iade' davalarını kabul etmişti. Her iki mahkeme de çalışanların 'işe iade' davalarını kabul edip işe iade edilmeleri yönünde hüküm kurmuştu. Bu karar ile birlikte iki çalışan işlerine iade edilirken binlerce işten çıkarılan işçi için müjdeli bir karar olmuştu.

Konuyla ilgili dün de flaş bir gelişme yaşanmış, İBB'nin işten çıkardığı bir çalışanın daha 'işe iade' davası sonuçlanmıştı. Buna göre İstanbul 35. İş Mahkemesi'nde görülen davada İBB bünyesindeki İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'deki işine son verilen Enes Kocaman isimli çalışan işe geri iade edilmişti.

4. İŞÇİ DE İŞİNE İADE EDİLDİ

Üç işçinin işe geri iade edilmesi kararı ardından bir karar da İstanbul 24. İş Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme, İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'deki işinden çıkarılan İsmihan Şimşek'in işe geri iadesine hükmetti.

İŞTE O KARAR

Kararda şu satırlara yer verildi: "Davanın kabulü ile işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının aynı konum ile alt işveren olan davalı İstanbul Dijital Medya nezdindeki işe iadesine, davacının yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının, fesih nedeni ve işçinin kıdemi dikkate alınarak 4 aylık brüt ücret tutarının belirlenmesine, bu tazminat miktarında her iki davalının müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun tespitine, davacının işe iade için işvereni süresi içinde başvurması halinde davacının çalıştırılmadığı süreye ilişkin ve kararın kesinleşmesine kadar olan en çok 4 aylık tutarı tespit edilen en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesin, bu tazminat miktarında her iki davalının müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun tespitine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna, harç, yargılama ve vekalet ücretinin gerekçeli kararda hesaplanmasına, davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin hesaplanarak davalılarından müştereken ve müteselsilen alınıp davacıya verilmesine kullanılmayan avansın kadar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine… karar verildi"