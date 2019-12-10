İBB’nin işten attığı bir çalışan daha işe iade edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve başlaması ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan binlerce işçinin görevlerine son verilmişti. Buna karşı olarak çalışanlar İBB'ye dava açmış, işlerine iade edilmelerini talep etmişti.

Bu işçilere ilk müjdeli haber geçtiğimiz günlerde İstanbul'da iki ayrı iş mahkemesinden gelmişti. İstanbul 35. ve 25. İş Mahkemeleri çalışanların açtığı işe iade davalara bakmış, İBB bünyesindeki İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'deki işlerine son verilen Seyit Vural ve Samet Baştekin isimli çalışanların 'işe iade' davalarını kabul etmişti. Her iki mahkeme de çalışanların 'işe iade' davalarını kabul edip işe iade edilmeleri yönünde hüküm kurmuştu. Bu karar ile birlikte iki çalışan işlerine iade edilirken binlerce işten çıkarılan işçi için müjdeli bir karar olmuştu.

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BİR İŞÇİ DAHA İADE EDİLDİ

Konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İBB'nin işten çıkardığı bir çalışanın daha 'işe iade' davası sonuçlandı. İstanbul 35. İş Mahkemesi'nde görülen davada İBB bünyesindeki İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'deki işine son verilen Enes Kocaman isimli çalışan işe geri iade edildi.

İstanbul 35. İş Mahkemesi kararında şu satırlara yer verdi: "Davacının İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'de işe iadesine, davacının kararın kesinleşmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde işe başlamak üzere işverene başvurması sonucu işverence işe başlatılmaması halinde davacının kıdemi ve fesih sebebi göz önünde bulundurularak takdiren 4 aylık brüt ücret tutarı olan meblağın davalılardan müşterek ve müteselsil olarak alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine, davacı işçinin işe iade için 10 günlük yasal süre içinde işverene başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşeceği tarihe kadar gerçekleşen en çok 4 aylık ücretin ve diğer haklarının toplamı olaran brüt paranın davalardan müşterek ve müteselsil alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine, davacı işçinin süresi içerisinde işe başlatılması durumunda varsa bu alacaktan peşin ödenen kıdem ve ihbar tazminatının mahsubuna karar verilmiştir."

BİNLERCE İŞÇİ ÇIKARILMIŞTI

Bilindiği gibi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinden gece saatlerinde mesaj atılarak 5 bine yakın işçi çıkarılmıştı.