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merkezli /PDY'nin " yapılanmasına" yönelik operasyon başlatıldı

Aralarında muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 10.12.2019 09:54

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.

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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY'nin "TSK yapılanmasına" yönelik operasyon başlatıldı
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