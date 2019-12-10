Kuzenlerin anneleri de evlat nöbetinde

BUGÜN NELER OLDU

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 99'uncu gününe girdi. Hakari Şemdinli'de 5 yıl önce okul çıkışı kaçırılan Rojhat Çiftçi, 2 yıl önce 12 yaşındayken kaçırılan kuzeni Özlem Çiftçi'nin anneleri de eylemdeydi. Rojhat'ın annesi Necibe Çiftçi ve Özlem'in annesi Vahide Çiftçi terör örgütüne seslenerek evlatlarını istedi. Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelip kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir ise eylemin PKK içinde çözülmeye neden olduğunu ifade eden ederek, "98 gündür burada oturuyoruz, 98 yıl da olsa buradayız. Evlatlarımızı alıp öyle gideceğiz" dedi.