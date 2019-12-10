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'li başkan elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

Elektrik çarpması sonucu 3 kez kalbi duran Isparta İl Başkanı tedavi altına alındı. Olay öğleden sonra Isparta'da Eğirdir - Kovada Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kanal boyunda elektrik hattı döşeme işi yapan MHP İl Başkanı Nail Bayram, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.12.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 15:38
MHP'li başkan elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta İl Başkanı Nail Bayram, Eğirdir'de elektrik hattı döşendiği sırada elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı.

KANALA ELEKTRİK HATTI DÖŞENİRKEN...

Olay, öğleden sonra Eğirdir - Kovada Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kanal boyunda elektrik hattı döşeme işi yapan MHP İl Başkanı Nail Bayram, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İLK MÜDAHALE ARKADAŞLARINDAN

Beraber çalıştığı elemanları ve iş arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Bayram'ın hastanede kalbi durdu.

Burada tekrar hayata döndürülen Bayram, daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Bayram'ın yolda da 2 kez kalbinin durduğu ve tekrar hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Bayram'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olayın ardından, Bayram'ın ailesi, MHP'li Isparta eski belediye başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eski İl Başkanı İsa Yalçın, parti yönetimi ve çok sayıda partili hastaneye akın ettiler.

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