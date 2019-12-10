PKK’nın toprağa gömülü cephaneliği ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda sığınakta yapılan aramada 100 kilo plastik patlayıcı, 100 roketatar mermisi, 47 el yapımı roket, 4'ü uzun namlulu 12 tüfek, 2 el bombası, roketatar, tabanca, 92 sevk fişeği, 11 elektronik devre, 13 elektrikli kapsül, 4 infilaklı fitil, 5 dürbün, 40 şarjör ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Cephanenin, Sur ilçesinde Ocak 2016'daki operasyondan sonra miktar olarak en fazla yakalanan silah ve mühimmat olduğunu kaydetti. Yakalanan 20 şüpheliyle ilgili işlemler sürüyor. Silahların yapılacak eylem için gömüldüğü belirlendi.