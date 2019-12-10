Sağlık Bakanı adrese ambulans sevk etti

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gece yarısı habersiz olarak İstanbul 112 Avrupa Yakası Komuta Merkezi'ni ziyaret etti. 112 çalışanları şaşkınlıklarını gizleyemezken Bakan Koca, operatör koltuğuna oturarak bir telefon çağrısına da cevap verdi. Tıpkı bir 112 çalışanı gibi hastanın tüm şikâyetlerini soran Koca, ambulansı da bizzat kendisi yönlendirdi. Öte yandan telsizle tüm 112 çalışanlarına anons geçen Bakan Koca, 112 Sağlık Hattı'nın 25'inci yılını kutladı. 112 Komuta Merkezi çalışanlarıyla çay içerek sorunlarını dinleyen Koca, "Burada ne kadar önemli iş yapıldığı bilinse 100 kişiden 1'i bile gereksiz çağrı için aramıyor olurdu. Burada ne kadar hayati bir iş yapıldığı, hayat mücadelesi veren bir kişiye ulaşma noktasında bir gayret içerisinde olan bir ekibi meşgul etmenin neye mal olabileceğini hissedememe, bilememe" dedi.