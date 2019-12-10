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'de 'ya bilgi sızdırdığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı

'de güvenlik birimleri ve adliyeden elde ettikleri bilgileri, terör örgütü 'ya sızdırdıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 10.12.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 14:33
Tunceli'de PKK'ya bilgi sızdırdığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, uzun süredir teknik ve fiziki takipte olan M.Y, E.T, E.D. ve B.D. hakkında, adliye, bazı kamu kurumları ve güvenlik birimlerinden elde ettikleri gizli bilgileri, terör örgütü PKK'ya sızdırdığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere jandarmaya götürülen zanlılardan E.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tunceli Adliyesi'nde memur olarak görev yapan M.Y. ile diğer 2 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Tunceli'de PKK'ya bilgi sızdırdığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı
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