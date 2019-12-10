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Uyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmış

'ta, dürüme sarılı 130 gram esrarla yakalanan T.B. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.12.2019 17:10
Uyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmış

Zonguldak'ta çiğ köfte süsü verilmiş dürüme sarılı 130 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan T.B., adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. İl genelinde yapılan denetimde şüphe üzerine durdurulan T.B.'nin taşıdığı poşette çiğ köfte süsü verilmiş dürüme sarılı esrar ele geçirildi. T.B.'nin, polisin denetiminden kaçmak için esrarı dürüme sardığı öğrenildi. T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, dürüme sarılı 130 gram esrarla yakalanan T.B. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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Uyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmış
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