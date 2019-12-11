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2 şehidin katillerine ceza yağdı

Giriş Tarihi: 11.12.2019
2 şehidin katillerine ceza yağdı
Zeytin Dalı Harekatı sırasında iki askerin şehit edildiği saldırıya karışan ve tutuklandıkları Hatay'da yargılanan 11 YPG/PKK'lı teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 4'ü ise 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. 23 Ocak 2018'de Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit olduğu çatışma ve cenazelerinin kaçırılmasıyla ilgili Suriye'de 11 terörist yakalanmış, haklarında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Şehitlerin cenazesini kaçıran ve 20 Kasım'da Suriye'de yakalanan PKK'lı terörist Duzyer Kurdi ile ilgili soruşturma ise sürüyor. AA
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2 şehidin katillerine ceza yağdı
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