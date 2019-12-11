Abla bak dimdik ayaktayız

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Şırnak'ta şehit olan bomba imha uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik (30), İstanbul'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kız kardeşleri ve annesi, şehidin üniformasını giyerek cenaze törenine katıldı. Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Üstçavuş Esra Çevik için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin uzun yıllardır görmediği, geçen hafta bypass olan babası Hüseyin Akgül cenaze törenine sağlık ekiplerinin eşliğinde gelirken, Jandarma montu giyen annesi de ayakta durmakta zorlandı. Şehidin kız kardeşleri Elif ve Esra da ablalarının üniformasını giyerek tabuta asker selamı verdi.Kardeşi Elif Akgül Koca, "İki gün önce tabuta sarılmış bir şekilde rüya görmüştü. Ablam şehit olacağını gördü, oldu. Bütün Türkiye'nin şehidi oldu. 'Şehit olacağım' diyordu. Bize cenazemde sakın ağlamayın, dik durun, kıyafetlerimi de giyin' dedi. Biz ona yakışanı yaptık. Başımız sağ olsun" dedi. Şehit kadın astsubayın Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen ailesi uzun süre gözyaşı döktü. Anne Nebahat Gözüaydın, "Annem ben de öleyim. Allah benim de canımı alsın. Bu acıya nasıl dayanacağım annem." sözleriyle feryat etti. Elif Koca, tabutun üzerine kapanan annesine seslenerek, "Anne görüyorlar. Hainleri sevindirme." dedi. Şehidin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.