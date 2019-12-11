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'daki o saldırıya ilişkin şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı 'da yakalandı

'nın Yenimahalle ilçesinde 29 Ekim'de tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin, şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı 'da yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.12.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 10:53
Ankara'daki o saldırıya ilişkin şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı Bursa'da yakalandı

DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıya ilişkin, şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı Bursa'da gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, terör saldırısı şüphelileriyle irtibatlı olduğu belirlenen Suriye uyruklu E.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde şafak vaktinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tekel bayisine bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

OLAY

Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bir tekel bayisine 29 Ekim'de EYP ile saldırı düzenlenmişti. İçinde uzaktan kumandalı EYP bulunan çantayı tekel bayisine maske takıp topallayarak hasta taklidi yapan A.B'nin bıraktığı, yaklaşık 30 metre uzaklaştıktan sonra da infilak ettirdiği belirlenmişti.

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen zanlılar A.B. ile M.S, M.Ş. ve Z.S, aynı ilçedeki bir hücre evinde gözaltına alınmıştı. Daha sonra Ankara'da iki, Hatay, Adana ve Bursa'da birer zanlı daha yakalanmıştı. Şüphelilerden A.B'nin de aralarında olduğu 5'i tutuklanmıştı.

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Ankara'daki o saldırıya ilişkin şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir zanlı Bursa'da yakalandı
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