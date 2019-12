Berat Albayrak Meclis'te açıklamalarda bulunuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'ndan konuşuyor…

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Güçlü ve bağımsız bir Türkiye ekonomisi için çalışıyoruz. Yeni hedeflere daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Bu yıl cari fazlada rekorlar kırdığımız bir yıl.

Eğer büyük ve güçlü Türkiye ideali kurmak istiyorsak ve en büyük 10 ekonomiden biri olmak istiyorsak ekonomiyi yüzde 5 altına taşımak zorundayız.

Attığımız her düzenlemenin, her kararın enflasyondaki etkisini inceleyerek hareket ediyoruz. Gıda fiyatları konusunda 3 bakanlık her ay düzenli olarak toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz.

Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yeri üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

AHaber CANLI YAYIN