Diğer evlatlarımız da tek tek kurtulacak

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi ve devletin kandırılan çocukları PKK'dan kurtarma seferberliği örgütteki çözülmeyi hızlandırdı.Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan annelerden Hacire Akar'ın ardından, Hatice Ceylan da oğlu Cafer Ceylan'a eylemin 100'üncü gününde kavuştu. Diyarbakır'da, 4 yıl önce 15 yaşındayken hafızlık eğitimi alırken terör örgütü tarafından kandırılan Cafer Ceylan (19), 8 Ekim 2015'te biri kadın iki kişi tarafından Suriye'nin Kobani kentine götürüldü. Bir süre sonra ailesini arayan Cafer, Kobani'de olduğunu söyledi. Anne Hatice Ceylan'da, diğer ailelerin 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Merkezi önünde başlattığı oturma eylemine katıldı. Annesini TV'lerde gören Cafer, ailesine kavuşmak için terör örgütünden kaçmaya karar verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatla harekete geçen İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu çalışmalar kapsamında, Cafer Ceylan ile iletişim kuran Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri kaçması için her türlü yardımı yapacaklarını bildirdi. Bir arkadaşıyla birlikte örgütten kaçan Cafer Ceylan ekipler tarafından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştırıldı.Başarılı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonla anne Hatice Ceylan ve baba Abdülkadir Ceylan'ı aradı. Başkan Erdoğan, aileye çocuklarının kurtulduğu müjdesini vererek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Erdoğan'ın kendilerini aramasından ve yalnız bırakmamasından dolayı mutlu olduklarını belirten anne Hatice Ceylan, "Cumhurbaşkanımız aradı bizi Ooğlunuz geldi, delikanlınız sabaha yanınızda olacak' dedi. Allah Cumhurbaşkanımıza yardım etsin, ona güç kuvvet versin. Rabbim, anne babalarından kopmuş çocukları kavuştursun. Diğer çocuklarımız da inşallah tek tek kurtulacak. Anne-babaları da o binanın önünden kurtulurlar" dedi.Oğlunu terörden kurtarmanın mutluluğunu yaşayan anne Hatice Ceylan, bu sevincini HDP önünde günlerdir birlikte mücadele ettiği ailelerle paylaştı.Oturma eyleminin yapıldığı çadıra gelen anne Ceylan zılgıtlarla karşılanırken, "Kader arkadaşlarım" dediği annelerle kucaklaştı. Tüm anneler kindu çocukları kurtulmuş gibi sevinç gözyaşı döktü. Ailelerin oturma eylemine devam etmesini isteyen Ceylan, "Anneler ve babalar korkmayın gelin burada, çocuklarınız için evlat nöbeti tutun. Hiçbir şey evlatlarımızdan daha önemli değil. Anneler ümitsizliğe düşmesin. Burada olan veya olmayan, korkup da gelmeyen anne ve babalar gelsin. Çünkü çocuklarımız HDP aracılığıyla götürüldü. Hepsi de 13-14 yaşlarında. O küçük çocukların ne düşüncesi ne fikirleri olacak ki? Çocuklarımız okullardan kandırılıp götürülüyor, çünkü o yaşlar kandırılma yaşı" ifadelerini kullandı.Hatice ve Abdülkadir Ceylan, 4 yıllık hasretin ardından evlatlarıyla kucaklaştı. Ceylan çifti, evlatlarını görebilmek için ellerinde fotoğrafı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi. Burada görüştürülen evlatlarıyla Ceylan çifti, Cafer'e uzun süre sarılarak gözyaşı döktü. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Ceylan, 4 yıllık ayrılığın ardından büyük özlem duyduğu oğlunun elini sıkı sıkı tutarak, bu kez mutluluk gözyaşı döktü.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefondan görüntülü konuşan anne Hatice Ceylan'ın mutlu haberi aldıktan sonra "Allah razı olsun, devletimizi başımızdan eksik etmesin, Rabbim polisimize, askerimize yardımcı olsun, güç, kuvvet versin" dedi. Erdoğan ise "Amin, gerek Süleyman Bey'den gerek bütün polis ve asker kardeşlerimizden Allah razı olsun. Eninde sonunda hamdolsun evladınıza inşallah kavuşuyorsunuz. Allah mutluluğunuzu da daim eylesin" karşılığını verdi. Erdoğan, baba Ceylan'a da "Geçmiş olsun, gözünüz aydın. İnşallah sabaha kadar delikanlı da yanınızda olur. Allah bir daha bu tür bir imtihanla baş başa bırakmasın" dedi. Baba Abdülkadir Ceylan'da, "Allah razı olsun, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, sizleri başımızdan eksik etmesin" temennisinde bulundu. Erdoğan'ın, kaç çocuğu olduğunu sorması üzerine, "3 tane Sayın Cumhurbaşkanım, siz 3 diyordunuz 3" yanıtını verdi. "Allah hayrını versin inşallah" temennisinde bulunan Erdoğan'a, anne Ceylan "Allah sizin de çocuklarınızı başınızdan eksik etmesin, güzel bir ömür nasip etsin. Allah size de güç kuvvet versin" dedi.Oğlu Cafer Ceylan'ın Kobani'de kaldığını ifade eden anne Hatice Ceylan, "Son bir ayda 5-6 defa telefonla görüştük. Bana 'Aanne merak etme bir yolunu bulup sana kavuşacağım' diyordu. Kaçmayı istiyordu. Bana, 'Anne üzülme geleceğim, korkmayın.' diyordu. 4 yıl önce bir Salı günü bizden zorla koparılan yavruma yine bir Salı günü kavuştumAllah bu mutluluğu herkese yaşatsın. Buradaki arkadaşlarımı unutmadım, unutmayacağım. Oğlu geldikten sonra kendisiyle telefonla görüştüğünü belirten anne, "Neredeyse telefonu elimden düşürecektim. Oğlum 'geldim' deyince, elim ayağım titredi, hatta konuşamadım. Allah bu duyguyu tüm annelere yaşatsın" diye konuştu. Anne Ceylan, "Bu annelerin korkamadan verdiği mücadelenin sonucudur. Annelere sesleniyor. Korkmayın, gelip çocuklarınızı kurtarmak için mücadele edin. Çocuklarımızı, onlara bırakmayalım" ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.