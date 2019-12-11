Diyarbakır'daki terör operasyonunda 2 zanlı daha yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, güvenlik güçlerince 9 Aralık'ta, Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen 17 adrese drone destekli gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda, 98 kilogram plastik patlayıcı, 10 uzun namlulu silah, roketatar, 47 katyuşa roketi, iki el bombası ile çok miktarda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, 20 şüpheli yakalanmıştı.