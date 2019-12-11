Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Diyarbakır'daki terör operasyonunda 2 zanlı daha yakalandı

'daki terör operasyonunda 2 zanlı daha yakalandı

'da terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen, 98 kilogram plastik patlayıcı ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.12.2019 15:44
Diyarbakır'daki terör operasyonunda 2 zanlı daha yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, güvenlik güçlerince 9 Aralık'ta, Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen 17 adrese drone destekli gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda, 98 kilogram plastik patlayıcı, 10 uzun namlulu silah, roketatar, 47 katyuşa roketi, iki el bombası ile çok miktarda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, 20 şüpheli yakalanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'daki terör operasyonunda 2 zanlı daha yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN