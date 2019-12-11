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Eski bakana tele dolandırıcı şoku

Çevre eski Bakanı Fevzi Aytekin tele dolandırıcı şoku yaşadı. Eski bakanı polis süsü vererek arayan dolandırıcılar bankadaki altınlarını alıp kayıplara karıştı. altınları dolandırıcılara elleriyle teslim etti.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 11.12.2019 20:07 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 20:15
Eski bakana tele dolandırıcı şoku

10.dönem DSP milletvekili aynı zamanda 21. ve 22. Dönem Çevre Bakanlığı yapmış olan Eski Bakan Fevzi Aytekin'i sabah 10.00 sıralarında bir cep telefonundan arayan tele dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı.

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73 yaşındaki eski bakana bir kamu bankasındaki hesabında bulunan altınlarının çalındığını söyleyen dolandırıcılar, 'Uluslararası bir altın kaçakçılığı operasyonu yaptıklarını Tekirdağ Vakıfbank şubesinde de 2 şüpheli sahsın bulunduğunu beyan ederek, hesapta bulunan 30 adet 3'lü burma altın, 10 adet Cumhuriyet Altını, 8 adet 5'i bir yerde, 4 adet Adana seti elden teslim aldılar. Altınları saat 15.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 2.kısım Devlet Hastanesi önünde bizzat Fevzi Aytekin polis süsü veren dolandırıcılara teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan eski bakanın şikayeti üzerine şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlaması kapsamında soruşturma başlatıldı. Şüpheli şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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Eski bakana tele dolandırıcı şoku
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