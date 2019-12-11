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’nün Atatürk Havalimanı sorumlusuna 15 yıl hapis

‘Garson’ kod isimli gizli tanığın verdiği emniyetten sorumlu mahrem imamlara yönelik liste, tek tek inceleniyor. Listede yer alan Fatih Y. isimli şüphelinin İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki emniyet personelinden sorumlu mahrem imam olduğu ortaya çıktı. Fatih Y.’nin 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 11.12.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 09:45
FETÖ’nün Atatürk Havalimanı sorumlusuna 15 yıl hapis

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcılarına yönelik yürütülen soruşturmalar yurdun dört bir tarafındaki savcılıklarca devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Fatih Y. isimli şüpheliyle ilgili iddianame düzenlendi. Örgütün Atatürk Havalimanı'nda çalışan emniyet personelinden sorumlu olduğu ortaya çıkan Fatih Y.'nin 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İTİRAFÇININ LİSTESİNDE…

FETÖ'nün Emniyet teşkilatı yapılanmasında üst düzey görevdeyken itirafçı olan Garson kod isimli şahıs yetkililere çok sayıda dijital veri teslim etti. Dijital verilerde yer alan isimlerden bir tanesi de Bylock kullanıcısı olan şüpheli Fatih Y. oldu. Listede Fatih Y.'nin Marmara bölgesinin İstanbul ili olduğu kod isminin ise Murat olduğu belirlendi. Görevinin ise Lise mesulü olduğu tespit edildi.

'SİVİL HAVACILIĞA GEÇİŞ YAPMIŞTI'

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nda FETÖ soruşturmasında şüpheli olarak ifade veren Recep P., şüphelinin Atatürk Havalimanı personelinden sorumlu olduğunu ve kaldığı evlerde sohbet düzenleyen isimlerden bir tanesi olduğunu aktardı. Recep P. ifadesinde, "Fatih, bir hava firmasında çalışıyordu. Daha sonradan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne geçiş yaptı' dedi. Recep P., şüpheliyi fotoğraflı bir şekilde teşhis etti.

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