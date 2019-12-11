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'li ilçe başkanı gözaltında! O teröristi 'ye sokmuştu

Son Dakika Haberi: İran sınırından ’ye giriş yapan terörist, Doğubayazıt İlçe Başkanı ile birlikte yakalandı.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 17:40
HDP'li ilçe başkanı gözaltında! O teröristi Türkiye'ye sokmuştu

Ağrı/Doğubayazıt ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce operasyon başlatıldı.

İran sınırından Türkiye'ye giren terörist HDP Doğubeyazıt ilçe başkanıyla birlikte yakalandı!

HDP'Lİ BAŞKAN TERÖRİSTLE GÖRÜLDÜ!

Şube müdürlüğü ekipleri, Aziz Oruç isimli örgüt mensubunu; HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından götürüldüğü sırada Ağrı yolu üzerinde yakaladı.

Şahısla birlikte HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı da gözaltına alındı.

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HDP'li ilçe başkanı gözaltında! O teröristi Türkiye'ye sokmuştu
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