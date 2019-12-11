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‘İki kuzusu’ndan yürek yakan veda

İLHAN DEMİRCİOĞLU Gündem
Giriş Tarihi: 11.12.2019
‘İki kuzusu’ndan yürek yakan veda
Esma Çevik ile birlikte İdil'de şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar (40) da Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi. Şehidin eşi Sennur, kızı İdil (12) ve oğlu Yağız'ın (11) tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Sayar'ın, silah arkadaşlarıyla türkü söylerken görüntüleri ortaya çıktı. Saz eşliğinde 'Yaralarım' adlı türkünün "Mezarıma üç gül ekin/ Üzerine hasret dökün/ Vasiyetim iki kuzum/ Biri oğlum, biri kızım/ Seni seven öldü gardaş" dizelerini okuyan Sayar'ın görüntüleri hüzne boğdu. Sayar'ın kızının, şehit olduğu İdil ilçesinin adını taşıması da yürek burktu.



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‘İki kuzusu’ndan yürek yakan veda
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