Kadına şiddete karşı yeni mahkeme geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili tedbir kararlarını hızla alacak ihtisas mahkemelerinin kurulacağını kaydetti. Ankara Hakimevi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çekin, mahkemeler tarafından 2019'da 553 bin 463 önleyici ve koruyucu tedbir kararı verildiğini belirtti. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki çalışmaların yeni tedbirlerin alınması suretiyle tam bir koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü aktaran Çekin, Aile Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından şiddet vakalarında, olaya özgü hazırlanacak sosyal inceleme raporlarının savcılıklar ile mahkemelere sunulması hedeflendiği ifade etti. Ayrıca sadece tedbirlere hükmedecek ve tedbir uygulamalarını takip edecek mahkemelerin belirleneceğini bildiren Çekin, "Yani şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili tedbir kararlarını hızla alacak ihtisas mahkemeleri kurulacaktır" diye konuştu.