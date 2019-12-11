Malatya merkezli "torbacı" operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya merkezli Tekirdağ ve Mersin'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 2 av tüfeği ve tüfeklere ait fişek, 15,12 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap, 1 kuru sıkıdan bozma namlusu açılmış 9 mm çapında tabanca, 51 mermi, 1 kılıç ve 2 pala ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir zanlının farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Bir zanlının ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.