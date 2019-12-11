‘Meyhaneden arta kalan vaktinde gelip konuşuyor’

BUGÜN NELER OLDU

Meclis Genel Kurulu'nda dün TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçeleri ele alınıp kabul edildi. Görüşmeler sırasında HDP'nin sözcüleri yaptıkları provokatif konuşmalar ile gerginliğe neden oldu. Bir süre önce Cihangir'de meyhane açan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, iktidara yönelik iftira ve hakarete varan bir konuşma yapınca, AK Parti Grup Başkanvekili Muş sert tepki gösterdi. Muş, "Meyhaneden boşta kalan vakitlerini bu kürsüden gelip konuşma yapmaya çalışan birisi. Yüzsüzlük, yankesicilik, hırsızlık, soygun gibi isimler bizim lügatimizde yok. Herkes kendi mesleğini icra eder, kendi mesleğini anlatır. Bunlar sizin mesleğiniz ki bu ifadeleri kullanmaya o kadar yatkınsınız" dedi. ANKARA