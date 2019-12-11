Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen bir grubu tespit etti.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Muğla, İzmir, Antalya ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan çok sayıda can yeleği ve şişme botun yanı sıra, kısa namlulu ruhsatsız tüfek ve 6 tekneye el kondu.

Operasyon anı polis ekiplerince görüntülendi.

Ayrıca, farklı zamanlarda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 110 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.