Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

'da kaçakçılığı operasyonu

merkezli 4 ilde, düzensiz göçmenlerin çıkışını organize ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.12.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 14:21
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen bir grubu tespit etti.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Muğla, İzmir, Antalya ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan çok sayıda can yeleği ve şişme botun yanı sıra, kısa namlulu ruhsatsız tüfek ve 6 tekneye el kondu.

Operasyon anı polis ekiplerince görüntülendi.

Ayrıca, farklı zamanlarda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 110 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN