Şehit askerin karanfil dağıtırken çekilen görüntüleri yürekleri dağladı

Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmiş ve patlamada 2 asker şehit olmuş, 7 asker ise yaralanmıştı. Şehitlerden Esma Çevik'in ölümü tüm Türkiye'yi olduğu gibi ilk görev yeri olan Bodrum'da da büyük hüzne neden oldu.

İlk görev yeri olan Bodrum'da tüm etkinliklere jandarma adına katılan Çevik'in, anneler gününde karanfil dağıttığı görüntüleri ortaya çıktı. Esma Çevik'in, Bodrum'daki görevini tamamladıktan sonra Şırnak'a gittiği orada da görev arkadaşları ve çevresi tarafından çok sevildiği öğrenildi.



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