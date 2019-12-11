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Şehit askerin karanfil dağıtırken çekilen görüntüleri yürekleri dağladı

'ın İdil kırsalında 'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen astsubay üstçavuş 'in Bodrum'da görev yaparken kadınlara karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri dağladı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.12.2019 11:22

Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmiş ve patlamada 2 asker şehit olmuş, 7 asker ise yaralanmıştı. Şehitlerden Esma Çevik'in ölümü tüm Türkiye'yi olduğu gibi ilk görev yeri olan Bodrum'da da büyük hüzne neden oldu.
İlk görev yeri olan Bodrum'da tüm etkinliklere jandarma adına katılan Çevik'in, anneler gününde karanfil dağıttığı görüntüleri ortaya çıktı. Esma Çevik'in, Bodrum'daki görevini tamamladıktan sonra Şırnak'a gittiği orada da görev arkadaşları ve çevresi tarafından çok sevildiği öğrenildi.

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Şehit askerin karanfil dağıtırken çekilen görüntüleri yürekleri dağladı
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