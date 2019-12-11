Sıfır atıkta hedef 100 bin istihdam

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ASELSAN'ın Macunköy tesislerinde düzenlenen "ASELSAN Sıfır Atık Projesi Lansman Töreni"ne katıldı. 2019 sonu itibarıyla 25 bin kamu binasında sıfır atığa geçme hedefini iki ay önce tamamladıklarını belirten Erdoğan, Sıfır Atık projesinin 2023'te tüm Türkiye'de hayata geçmiş olacağını söyledi. Çalışanların bir süre sonra çalıştığı kurumun değerleriyle şekillenmeye başladığını dile getiren Erdoğan, "2019 yıl sonu hedefimiz olan 25 bin kamu binasında sıfır atığa geçme hedefimizi iki ay önce tamamladık. İnşallah 2023'te tüm Türkiye'de sıfır atık projesini hayata geçirmiş olacağız. Sıfır atık uygulamasıyla yıllık 20 milyon dolar kazanç ve 100 bin kişiye istihdam hedefliyoruz" dedi. ASELSAN'ın atık yönetimi konusundaki performansına da değinen Erdoğan, kurumun 2018'de 273 ton atığı ekonomiye kazandırıp 1 milyon lira, 2019'da ise 634 ton atık ile 1.5 milyon lira kazandığını söyledi. AA