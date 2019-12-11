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İstanbul'da Beşiktaş Vodafone Park Stadı yanında 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK üyelerinde gerçekleştirilen iki ayrı bombalı saldırıda ölenler için dün anma töreni düzenlendi. 39'u polis, 46 şehit için olay yerindeki Şehitler Anıtı'nda yapılan anmaya Vali Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi katıldı.Törenin ardından Dolmabahçe Bezmi Alem Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de şehit polislerin isimlerini tek tek telsiz anonsundan okuyarak başsağlığı mesajı yayımladı. Anonsta özetle, "45 saniyelik arayla hain bombalı saldırılar sonucunda ülkemizin birlik ve beraberlik, bekası için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman polislerimizi şehadetlerinin senesinde rahmetle, dualarla ve gururla yad ediyoruz. Bilinsin ki; ay yıldızımızın müdafaası uğruna verdiğimiz her şehidimiz gibi; şehitlerimizin isimleri de bu vatanda payidar kalacaktır ve asla unutulmayacaktır. Vatan size minnettardır. Vatan sağ olsun" denildi.