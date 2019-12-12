147 adrese dev operasyon! 200 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Polisi, yılbaşı öncesi İstanbul merkezli sekiz ilde sahte içki operasyonu düzenledi. 107 şüphelinin yakalanması için 147 adrese eş zamanlı baskın yapıldı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, yılbaşı öncesi İstanbul merkezli sekiz ilde eş zamanlı olarak sahte içki operasyonu başlattı.







Çok sayıda adrese baskın Özel Harekat ve polis helikopterli baskın düzenlendi. 107 şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ederken, 147 adreste arama yapıldığı ifade edildi. Yapılan ilk aramalarda yüklü miktarda sahte içki, doldurulmayı ve piyasaya sürülmeyi bekleyen binlerce boş şişe ve sahte etiket ile bandrol ele geçirildi.