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147 adrese dev operasyon! 200 ton ele geçirildi

Yılbaşı öncesi emniyetten dev operasyon. Son dakika gelen bilgilere göre 107 kişi gözaltına alındı. 8 ilde yapılan operasyonda üretimi yapılan imalathanelere baskın düzenlendi. Yapılan büyük operasyonda tam 200 ton sahte içki ele geçirildi. merkezli yapılan sahte içki operasyonunda 147 adrese baskın düzenlendi. Son yılların en büyük sahte içki operasyonunda 107 şüpheli gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER Gündem
Giriş Tarihi: 12.12.2019 06:42 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 08:59
147 adrese dev operasyon! 200 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Polisi, yılbaşı öncesi İstanbul merkezli sekiz ilde sahte içki operasyonu düzenledi. 107 şüphelinin yakalanması için 147 adrese eş zamanlı baskın yapıldı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, yılbaşı öncesi İstanbul merkezli sekiz ilde eş zamanlı olarak sahte içki operasyonu başlattı.



Çok sayıda adrese baskın Özel Harekat ve polis helikopterli baskın düzenlendi. 107 şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ederken, 147 adreste arama yapıldığı ifade edildi. Yapılan ilk aramalarda yüklü miktarda sahte içki, doldurulmayı ve piyasaya sürülmeyi bekleyen binlerce boş şişe ve sahte etiket ile bandrol ele geçirildi.

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147 adrese dev operasyon! 200 ton sahte içki ele geçirildi
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