3 bin Roman vatandaşa mesleki eğitim

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"Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) II. Aşama Eylem Planı" başlıklı Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte eylem planının detayları: Zorunlu eğitimin tüm aşamalarında eğitimden kopuşlar engellenecek. Roman vatandaşlara işgücü piyasasında eşit fırsatların sağlanması amacıyla tüm paydaşların işbirliği geliştirilecek. 3 bin kişiye mesleki eğitim kursu verilecek. Ev onarımı yardımları yapılacak. 10 bin kişiye bulaşıcı-kronik hastalıklar, bebek-çocuk bakımı, beslenme gibi alanlarda eğitim verilecek.